-
رياضة
- ميلان يصارع يوفنتوس اليوم على لقب سوبر إيطاليا
- عامر حسين: الزمالك وافق على إقامة مباراة القمة باستاد برج العرب
- حسام حسن يحذر لاعبيه من مفاجآت الكأس
- ميدو يعلن قائمة وادي دجلة لموقعة فاركو
- رئيس نادي أسوان: المسابقات تطبق غرامة الانسحاب بأثر رجعي
- المصري يبدأ معسكره ببرج العرب استعدادا للقاء غزل المحلة في كأس مصر
- العرضيات سلاح الإسماعيلي لمواجهة عرب الرمل بالكأس
- البدري: الأفضل للمنتخب تأجيل القمة
- الإسماعيلي يواجه المنتخب العماني العسكري وديا.. الإثنين
- الأهلي: احترمنا المنافس وتجنبنا المفاجأة أمام الألومنيوم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مرشحة اليمين لرئاسة فرنسا تواجه صعوبات في تمويل حملتها الانتخابية
باريس (رويترز) - قال مسؤول كبير في حزب الجبهة الوطنية الفرنسي إن مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة مارين لوبان ليس لديها الأموال الكافية لتمويل حملتها الانتخابية العام المقبل لأن البنوك تواصل رفض إقراض حزبها لأسباب سياسية.
وقال السكرتير العام للحزب نيكولاس باي لراديو (أوروبا 1) إنه سعى للحصول على قرض للحزب قيمته نحو 27 مليون يورو (28 مليون دولار) "من مؤسسات مصرفية في فرنسا وأوروبا وفي أنحاء العالم" لتمويل الحملتين الانتخابيتين الرئاسية والتشريعية العام المقبل.
وأضاف أن البنوك الفرنسية ترفض إقراض الحزب. وقال "هذا الأمر يمثل مشكلة تمييز بناء على الآراء السياسية".
وقال متحدث باسم بنك سوسيتيه جنرال إن المصرف يرفض دائما طلبات القروض من الأحزاب السياسية وعلل ذلك بما وصفه الحياد السياسي.
ولم ترد ثلاثة بنوك على طلبات بالتعليق على الفور بينما رفض آخران التعليق. ونشرت وسائل إعلام فرنسية من قبل خطابات من بنوك فرنسية ترفض فيها منح قروض لحزب الجبهة الوطنية.
ووفقا لاستطلاعات رأي تحظى لوبان بتأييد نحو ربع الناخبين الفرنسيين لكن تمويل الحملة مثل مشكلة للحزب منذ فترة طويلة.
وفي 2014 ظهر أن الحزب تلقى تسعة ملايين يورو قرضا من مصرف روسي.
وأصبح احتمال التدخل الروسي في الانتخابات في الغرب قضية حساسة منذ أن اتهمت وكالات مخابرات أمريكية نظيراتها الروسية بالسعي للتأثير في الانتخابات الأمريكية من خلال القرصنة الإلكترونية وهو اتهام نفته موسكو.
(الدولار=0.9573 يورو)
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)