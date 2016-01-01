قتل 13 مدنيا من إثنية ناندي في هجوم في وقت مبكر صباح الخميس شنته ميليشيا من الهوتو على قرية في شمال كيفو بشرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت السلطات المحلية.



وأوضح الفونس ماهانو مندوب حاكم شمال كيفو في المنطقة، أن الهجوم بدأ ليلا وانسحبت ميليشيات نياتورا (مجموعة هوتو) نحو الساعة 08.00 (06.00 ت ج) بعد أن أحرقت مئة منزل.



وتأجج العداء بين الإثنيتين منذ أكثر من عام من خلال سلسلة هجمات على قرى شنتها ميليشيات كل طرف في منطقة بوسط شمال كيفو.



والهوتو الناطقون بالرواندية يعتبرهم "السكان الأصليون" للمنطقة مثل إثنية ناندي أوهوندي، أجانب.



ويتقاطع هذا العداء مع نزاعات عقارية على صلة بنزوح مزارعين هوتو باتجاه الشمال لاضطرارهم للتخلي عن أراض في الجنوب لأسباب اقتصادية أو بضغط كبار الملاك.

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