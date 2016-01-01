شيع العشرات ذويهم من ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في أكبر سوق للألعاب النارية في المكسيك، في ضاحية تولتيبيك قرب العاصمة مكسيكو.



وتسبب الانفجار الذي وقع مساء الثلاثاء، في مقتل 33 شخصا على الأقل وإصابة 70 آخرين بجروح، في السوق المخصص لبيع الألعاب النارية الذي يستقبل سنويًا الكثير من الزوار قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.



وقال مدير جهاز الحماية الوطنية لويس فيليبي بوينتي لقناة «تيليفيزا» إن "السوق اختفى بالكامل"، مشيرًا إلى أن العديد من الجرحى "في حالة حرجة".



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