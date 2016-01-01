وتساءلت |دينا عدلي حسين| دفاع الضابط المتهم في قتل شيماء الصباغ: «لماذا لم يتم تحريز ملابس المجني عليها؟»، فرد بقوله:« في ذلك الوقت كان هناك إحرازت كثيرة منذ ثورة ٢٥ يناير، وما حدث أنه تم تصوير وفحص الملابس ثم التخلص منها».وأضاف الشاهد أن المصابين في القضية ملابسهم كانت محرزة من النيابة وفحصت من قبل المصلحة فقط.وطلبت الدفاع الإطلاع على التقرير الذي يقوم بقراءة شهادته منه، فأثبت القاضي وجود اختلاف بين التقرير الموجود في القضية، والتقرير الذي يدلي منه شهادته، وبرر |عبدالحميد| ذلك بأن ما حدث خطا مطبعي، متعهدًا بتقديم تقرير معد بخط اليد.قالت دفاع المتهم إن التقرير لا يحتوي على آثار إطلاق خرطوش على الملابس، فيما قال الشاهد إنه ثابت في التقرير وجود ثقوب دائرية بالملابس في الظهر.وأضاف |عبدالحميد| ردًا على سؤال الدفاع عن |من كان قام بإخراج طلقات الخرطوش من جسدها وتحريز الخرطوش|، قائلًا إنه فنيًا يحرز خرطوشة واحدة وليس لإخراج الخرطوش من جسد المتوفي أي جدوى.ورجح إطلاق النار من مسافة ٨ أمتار وتقل عن ذلك قليلًا، ومستوى الجاني والمجني عليها في مستوى أفقي واحد، وتم الإطلاق من الخلف، مؤكدًا أن المتوفية مصابة بطلقة خرطوش واحدة.كما أكد أن رغم وجود انبعاج في الخرطوش الذي اخترق قلبها، إلا أنه يمكن أن يسبب لها الوفاة، لأن جسدها كان نحيفًا جدًا مما سهل اختراق رشات قليلة اخترقت البطين الأيسر والأيمن.