و تساءلت دينا عدلي حسين، دفاع الضابط المتهم في قتل شيماء الصباغ،:|لماذا لم يتم تحريز ملابس المجني عليها؟|، فرد بقوله: |في ذلك الوقت كان هناك أحرازا كثيرة منذ ثورة ٢٥ يناير وما حدث أنه تم تصوير وفحص الملابس ثم التخلص منها|. وأضاف الشاهد أن المصابين في القضية ملابسهم كانت محرزة من النيابة وفحصت من قبل المصلحة فقط، وطلبت الدفاع الاطلاع على التقرير الذي يقوم قراءة شهادته منه، فأثبت القاضي وجود اختلاف بين التقرير الموجود في القضية، والتقرير الذي يدلي منه شهادته، وبرر عبدالحميد ذلك بأن ما حدث خطا مطبعي، تعهد بتقديم تقرير بخط يد معد التقرير. وقالت دفاع المتهم: إن التقرير لا يحتوي على آثار إطلاق خرطوش على الملابس، فيما قال الشاهد: إنه ثابت في التقرير وجود ثقوب دائرية بالملابس في الظهر، وأثبت القاضي أن تقرير الطب الشرعي في القضية، مختلف عن التقرير الذي يقرأ منه الشاهد.وأضاف عبدالحميد ردًا على سؤال الدفاع عن ماذا كان قام بإخراج طلقات الخرطوش من جسدها وتحريز الخرطوش، فقال: إنه فنيًا يحرز خرطوشة واحدة وليس لإخراج الخرطوش من جسد المتوفي أي جدوى. ورجح مسافة إطلاق النار من مسافة ٨ أمتار أو تقل عن ذلك قليلًا، وأشار إلى أن الجاني والمجني عليها كانا في مستوى أفقي واحد، وتم الإطلاق من الخلف، مؤكدًا أن المتوفاة مصابة بطلقة خرطوش واحدة.وأكد أن رغم وجود انبعاج في الخرطوش الذي اخترق قلبها، إلا أنه يمكن أن يسبب لها الوفاة، لأن جسدها كان نحيفًا جدًا مما سهل اختراق رشات قليلة البطين الأيسر ووالقلب.