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حبس أمين شرطة في واقعة مقتل تاجر مخدرات أثناء مطاردته
أمرت، اليوم الخميس، نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف رئيس النيابة، بحبس أمين شرطة بقسم شرطة المنشية 4 أيام على ذمة التحقيقات
جاء ذلك على خلفية اتهام أمين الشرطة بالقتل العمد في واقعة مقتل تاجر مخدرات في أثناء مطاردته أمنيا.واستمعت النيابة في وقت سابق إلى الشهود في واقعة مقتل شخص على يد أمين شرطة في منشأة ناصر في مطاردة أمنية، كما أمرت بتفريغ الكاميرات الموجودة بمكان الواقعة.كانت نيابة منشأة ناصر، أمرت بتشريح جثة تاجر مخدرات لقي مصرعه خلال مطاردة قوات الأمن له لبيان سبب الوفاة، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على السلاح الناري المستخدم.بداية الواقعة خلال مرور دورية أمنية لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، واشتبهت القوة في سيارة يستقلها شخصان، وبالاقتراب منها لاذا بالفرار وأثناء ذلك أطلق أحد أفراد الشرطة الرصاص للسيطرة عليهما واستيقافهما ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الثاني.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.
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