اخبار مصر
-
رياضة
- محرز بالقائمة النهائية لأفضل لاعب افريقي واستبعاد صلاح وسليماني
- رسميا.. صلاح والنني خارج القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي
- كريستال بالاس يقيل مدربه باردو لسوء النتائج
- رسميا.. الشباب الإماراتي يحصل على خدمات نانا بوكو
- توتنهام يجدد عقد لوريس حتى 2022
- الإنتاج الحربي يوضح حقيقة مفاوضات الإسماعيلي مع شوقي غريب
- سامي يعنف لاعبي الطلائع بسبب كهرباء الإسماعيلية
- عبدالحليم يشيد بناشئي الزمالك بعد الفوز على الاتحاد بتسعة أهداف
- العشري يحقق أول فوز له مع إنبي بعد صيام ٦ مباريات
- 5 معلومات عن البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي «تقرير»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
النيابة تأمر بتشريح جثة طالب شنق نفسه في الهرم
22
ديسمير
2016
14:48 PM
بواسطة
أمرت، اليوم الخميس، نيابة الهرم بتشريح ودفن جثة طالب شنق نفسه داخل حجرة نومه، بعدما تكررت معاتبة والده له لتقصيره في دراسته، كما أمرت النيابة بتحريات المباحث
وكان العقيد بهاء الدين سالم مفتش المباحث، والمقدم عمرو حجازي رئيس المباحث، تلقيا بلاغا بوصول طالب جثة هامدة إلى مستشفى الهرم.وبالانتقال والفحص تبين للنقيب طارق مدحت معاون المباحث، أن والده |صاحب كوافير|، تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته أبلغته فيه بقيام نجلها بالانتحار وشنق نفسه داخل حجرة نومه، وبسؤال والده علل ذلك بسبب تكرار معاتبته له لعدم الاهتمام بدراسته ولم يشتبه أو يتهم أحدا في الوفاة.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع