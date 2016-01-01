أمرت، اليوم الخميس، نيابة الهرم بتشريح ودفن جثة طالب شنق نفسه داخل حجرة نومه، بعدما تكررت معاتبة والده له لتقصيره في دراسته، كما أمرت النيابة بتحريات المباحث

وكان العقيد بهاء الدين سالم مفتش المباحث، والمقدم عمرو حجازي رئيس المباحث، تلقيا بلاغا بوصول طالب جثة هامدة إلى مستشفى الهرم.وبالانتقال والفحص تبين للنقيب طارق مدحت معاون المباحث، أن والده |صاحب كوافير|، تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته أبلغته فيه بقيام نجلها بالانتحار وشنق نفسه داخل حجرة نومه، وبسؤال والده علل ذلك بسبب تكرار معاتبته له لعدم الاهتمام بدراسته ولم يشتبه أو يتهم أحدا في الوفاة.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.