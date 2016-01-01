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حبس شبكة دعارة في مدينة نصر
أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب بحبس شبكة لممارسة الدعارة وإقامة حفلات جنس جماعى داخل شقة، 4 أيام على ذمة التحقيق
البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، وكيل إدارة النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بإدارة |أحمد.ع| مسجل آداب، شقة بمدينة نصر للأعمال المنافية للآداب واستقطاب الفتيات القاصرات لعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل ألف جنيه في الساعة الواحدة.وعقب تقنين الإجراءات وإنشاء العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، داهمت قوة من المباحث الشقة وضبطت المتهم وابنته |نجلاء|، 17 سنة، و|إيمان.ر| طالبة بكلية التجارة، و|خلود.م| و|أحمد.م| محاسب مالى، وتم ضبط زجاجة خمور، وشريط منع الحمل، و9 هواتف محمولة، و2400 جنيه.وبمواجهة المتهم، اعترف بأنه يستغل القاصرات في عمل الحفلات الجنسية واستقطاب راغبى المتعة الحرام لممارسة الدعارة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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