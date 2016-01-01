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حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة مواد بترولية من خط غاز بالمعادي
أمرت نيابة المعادى بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة مواد بترولية من خط أنابيب بترول أمام محطة وقود توتال بمنطة طره المعادى
وكان قسم شرطة المعادى تلقى بلاغا من |علاء الدين.م.م- 63 سنة- بالمعاش| بأنه أثناء مروره على خط أنابيب بترول الشركة أمام محطة وقود توتال بجوار جراج العبور للنقل العام،الكائنة بدائرة القسم، تلاحظ له تركيب مجهولين محبس بالماسورة الرئيسية بخط أنابيب البترول مثبت بها خرطوم مدفون بباطن الأرض داخل أحد المشاتل بقصد سرقة المواد البترولية.وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وتم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من |س.ع.خ- 49 سنة- صاحب مشتل|، |ف.م.م| 61 سنة -عاطل|، و|ع.م- 32 سنة -جناينى| ومقيم دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وذلك أثناء تواجدهم بالمشتل ملك الأول.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المواد البترولية والتصرف فيها بالبيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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