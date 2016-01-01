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التصريح بدفن ربة منزل وطفلها بعد اختناقهما بمدفأة كهرباء بأكتوبر
أمرت نيابة ثان أكتوبر بالتصريح بدفن ربة منزل وطفلها بعد إصابتهما باختناق بمدفأة كهرباء أسفر عن وفاتهم، فيما أمرت النيابة بالاستعلام عن صحى باقى المصابين
تلقى المقدم محمد على رئيس مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر، بلاغا من مستشفى أكتوبر المركزي يفيد بوصول سائق وطفليه |كريم| 77 سنوات، و|ريتاج| |عام ونصف|، مصابين بفقدان للوعي وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ومصرع والدة الطفلين وطفلها |طارق|، 4 سنوات، إثر استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون، وجميعهم مقيمون بشقة سكنية واحدة في مساكن الشباب.بالانتقال والفحص، تبين أنه في أثناء تواجد كل أفراد الأسرة بشقتهم السكنية أصيبوا بحالة اختناق نتيجة استنشاقهم غاز أول اكسيد الكربون الناتج عن المدفأة التي تعمل منذ 33 أيام متواصلة داخل الشقة.وبسؤال شقيق رب الأسرة |مدرس|، أيد ما جاء بالفحص ولم يشتبه أو يتهم أحدا بالتسبب في الوفاة.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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