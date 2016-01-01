وتغيب الشهود الأول والثاني والثالث والرابع عشر، وأكد المدعون بالحق المدني أن الشهود لم يُعلنوا، فيما قدم ممثل النيابة مستندًا بإعلام الشهود.جاء ذلك، خلال نظر محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار |أحمد أبو الفتوح سليمان|، محاكمة الضابط |ياسين صلاحط المتهم في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال مظاهرة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.