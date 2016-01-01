شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة في مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك للقبض على العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، في جميع مراكز ومدن المحافظة