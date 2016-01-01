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ضبط 28 مسجل خطر و1877 قرصا مخدرا في حملة بالقليوبية
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ديسمير
2016
13:48 PM
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شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة في مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك للقبض على العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، في جميع مراكز ومدن المحافظة
وأسفرت الحملة عن القبض على 28 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزتهم بندقية خرطوش و8 فرد و250 جرام حشيش و1877 قرصا مخدرا، 198 جراما من الهيروين المخدر، و700 جرام بانجو.وتم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق.
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