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خروج مدير شركة هاينز بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قسم الشرطة
22
ديسمير
2016
13:48 PM
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أنهى اليوم الخميس |مدحت
م| 46 سنة، مدير شركة هاينز، إجراءات إخلاء سبيله من قسم شرطة ثان أكتوبر، وخرج بناء على قرار قاضى المعارضات بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.يأتي ذلك على خلفية اتهامه بحيازة سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.أكد مصدر قضائى أن النيابة العامة قررت عدم الاستئناف على قرار إخلاء سبيل مدير |هاينز|، وذلك بعدما كشف تقرير هيئة الرقابة الصناعية الذي أكد أن نتائج العينات التي تم سحبها من خطوط إنتاج الشركة مطابقة للمواصفات القياسية، وكشف عدم وجود مخالفات تشوب العملية الإنتاجية خاصة ما يتعلق بالالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك.
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