-
رياضة
- محرز بالقائمة النهائية لأفضل لاعب افريقي واستبعاد صلاح وسليماني
- رسميا.. صلاح والنني خارج القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي
- كريستال بالاس يقيل مدربه باردو لسوء النتائج
- رسميا.. الشباب الإماراتي يحصل على خدمات نانا بوكو
- توتنهام يجدد عقد لوريس حتى 2022
- الإنتاج الحربي يوضح حقيقة مفاوضات الإسماعيلي مع شوقي غريب
- سامي يعنف لاعبي الطلائع بسبب كهرباء الإسماعيلية
- عبدالحليم يشيد بناشئي الزمالك بعد الفوز على الاتحاد بتسعة أهداف
- العشري يحقق أول فوز له مع إنبي بعد صيام ٦ مباريات
- 5 معلومات عن البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي «تقرير»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزير الداخلية: المشكلات الاقتصادية نتاج تراكم سنوات طويلة
أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة حاليًا هي نتاج تراكمات لسنوات طويلة لم يتم خلالها مواجهتها حتى أصبحت تشكل عبئًا على الدولة
وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية جريئة باتت ضرورة لبناء الدولة المصرية، الأمر الذي يستلزم التفاعل معها لضمان تفعيل تلك القرارات ليستشعر المواطن نتائجها، من خلال المواجهة الجادة والحاسمة في سياق القانون لكل من تسول له نفسه السعى للتلاعب بأقوات المصريين واستغلال تلك الأوضاع لتحقيق مكاسب سريعة وفرض الرقابة الجادة على الأسواق ومواجهة احتكار السلع والتلاعب في أسعارها وضمان وصول الدعم لمستحقيه.وشدد وزير الداخلية خلال اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من مساعدى الوزير وكافة مديرى الأمن على مستوى الجمهورية فضلًا عن عدد من مديرى المصالح والإدارات العامة بمختلف المواقع الشرطية، وذلك في ختام المؤتمرين الأول والثانى لمديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة خلال العام التدريبى 2016-2017 واللذين عقدا بمعهد القادة بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.وأشار إلى ضرورة مواصلة القيادات الأمنية دورها المؤثر في التواصل مع المرؤوسين لتوعيتهم بتحديات المرحلة وحجم المهام الملقاة على عاتقهم في ظل المخططات الهدامة التي تتبانها قوى الشر سواء بالداخل أو الخارج بهدف محاولة إرباك المشهد وزعزعة الأمن والاستقرار وهو ما يتطلب اليقظة الكاملة والحرص على مواصلة بذل الجهد وتفعيل الأداء الأمني.كما أوضح أن الوزارة لا تقبل أي تجاوزات في المنظومة الأمنية وستواجه المقصرين والمخالفين بكل حسم حفاظًا على الجهود المخلصة التي تُبذل من أجل تحقيق أمن الوطن والمواطنين. وأكد وزير الداخلية أنه ليس هناك مساحة للتهاون والتراخى وغير مسموح بالممارسات غير المسئولة من قِبل البعض، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون نموذجًا يحتذى في الانضباط والالتزام وشدد الوزير على ضرورة التوازن بين تنفيذ القانون بحسم واحترام حقوق الإنسان وحرياته من منطلق حرص جهاز الشرطة بالحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم. وفى نهاية الاجتماع أعرب الوزير عن كامل ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية وبذل أقصى الجهود لتحقيق أمن الشعب المصرى العظيم.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)