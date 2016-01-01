تمكنت إدارة مرور الغربية اليوم الخميس من ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المخدرة، أثناء القيادة، وذلك بعد فحص وإجراء تحاليل لــ10 من قائدي السيارات

وكان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء طارق أبو الدهب مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بتمكن العقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث المرور من فحص 10 من قائدى السيارات، وأسفرت عن ثبوت إيجابية 4 حالات وفقا لنتيجة الكواشف الاستدلالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض الحالات الإيجايبة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.