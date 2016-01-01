قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 20 ألفا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية

وكانت قضت محكمة «أول درجة» جنح القاهرة الجديدة، قضت بمعاقبة «جنينة» بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنيه، وكفالة ١٠ آلاف جنيه.كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.