-
رياضة
- بالصور.. ختام مبادرة «ابدأ مشروعك بالإرادة والتحدي» بوزارة الرياضة
- لاعب الشطرنج يستنجد بالوزير للمشاركة ببطولة العالم: بنحارب علشان مصر
- «مورينيو» يعد بدلاء مان يونايتد بفرصة للمشاركة
- أحمد سامي يكشف قائمة طلائع الجيش لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
- 26 لاعبا في قائمة منتخب المغرب لأمم أفريقيا 2017
- اعتذار حكام صربيا وأوزباكستان وسلوفنيا عن عدم إدارة لقاء القمة
- وزير الرياضة يدعم 58 مركز شباب بـ600 ألف جنيه لتكثيف أنشطتها
- الزمالك يتخذ قراره النهائي بشأن انتقال معروف للوحدة السعودي
- البدري يتحدث عن حظوظ المنتخب في بطولة الأمم والتأهل للمونديال
- البدري يتحدث عن صفقة يناير ورحيل مهاجم الأهلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزير الداخلية يستعرض استعدادات تأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
عقد، اليوم الخميس، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اجتماعًا مع مساعدى الوزير؛ لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية ومراجعة خطط الإنتشار وجميع الإجراءات التأمينية خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية
أكد وزير الداخلية أن الوزارة لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولات تترصّد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير استقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والإنماء، لاسيما في ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة الأخيرة، وأن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب.واستعرض عبدالغفار مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية والتي تستلزم وضع قراءه مستنيرة لملامح الموقف، ووضع الخطط والإجراءات الأمنية التي تعضد من سلامة واستقرار الوطن خاصةٍ في ظل ما تفرضه تلك المعطيات من تحديات أمنية.كما اطلع وزير الداخلية على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة استعدادًا لتأمين احتفالات المواطنين بالأعياد.وشدد على اتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعلة ورفع درجة حماية المنشآت الحيوية والكنائس والعمل على توسيع دائرة الإشتباه والتعامل الفورى مع مختلف المواقف الأمنية ومواجهة أية محاولة للخروج على القانون، وذلك لطمأنة المواطنين خلال احتفالاتهم وضمان عدم حدوث ما يعكر صفوها.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)