أكد وزير الداخلية أن الوزارة لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولات تترصّد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير استقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والإنماء، لاسيما في ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة الأخيرة، وأن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب.واستعرض عبدالغفار مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية والتي تستلزم وضع قراءه مستنيرة لملامح الموقف، ووضع الخطط والإجراءات الأمنية التي تعضد من سلامة واستقرار الوطن خاصةٍ في ظل ما تفرضه تلك المعطيات من تحديات أمنية.كما اطلع وزير الداخلية على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة استعدادًا لتأمين احتفالات المواطنين بالأعياد.وشدد على اتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعلة ورفع درجة حماية المنشآت الحيوية والكنائس والعمل على توسيع دائرة الإشتباه والتعامل الفورى مع مختلف المواقف الأمنية ومواجهة أية محاولة للخروج على القانون، وذلك لطمأنة المواطنين خلال احتفالاتهم وضمان عدم حدوث ما يعكر صفوها.