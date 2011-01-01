تلقى اللواء مجدي عبدالعال، مدير أمن القليوبية، واللواء أشرف عبدالقادر، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد صموئيل عطالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بقيام المقدم أحمد حماد، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بشن حملة لاستهداف المساجين الهاربين للعمل على ضبطهم.وأسفرت الجهود عن ضبط كل من المسجون الهارب |محمد أحمد| عاطل ومقيم بطنان – دائرة مركز قليوب والسابق اتهامه في 35 قضية، والهارب من السجون العمومية ليمان وادى النطرون في أحداث 25 يناير.كما تم ضبط |محمود م.| 34 سنة عاطل ومقيم بمسطرد دائرة القسم الهارب من السجون العمومية ليمان وادى النطرون في أحداث 25 يناير على ذمة قضية جنايات، وضبط |محمود جمعة| 28 سنة، عاطل، هارب من السجون العسكرية بأبوزعبل في أحداث 25 يناير على ذمة قضية جنح عسكرية قليوبية.وبإجراء التحريات تبين أن 3 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم بالحبس تصل إلى 48 عامًا، وتم وضع المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.