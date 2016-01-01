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إزالة 296 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة بالجيزة
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ديسمير
2016
13:48 PM
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شنت مباحث المرافق بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة، نظرًا لانتشارها بما يعوق سير المواطنين
واستهدفت الحملة مناطق الوراق والبدرشين والحوامدية والدقي، وتمكنت خلالها من رفع 296 حالة إشغال طريق عام، تنوعت ما بين كراسي وترابيزات خشبية وبلاستيكية وأسطوانات غاز وثلاجات عرض، موازين، وشمسيات وتابلوهات خشبية، كما تم تنفيذ العديد من قرارات الغلق والتشميع، وضبط سيارات محملة بالفاكهة والخضار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.
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