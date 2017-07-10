موسكو (رويترز) - قالت مسؤولة روسية يوم الاثنين إن ما دار من نقاش بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لمسألة الأمن الإلكتروني لا يعني أن الدولتين ستبدآن التعاون في هذه القضية في القريب العاجل.

وقالت سفتلانا لوكاش إحدى أعضاء الوفد الروسي لمؤتمر قمة دول العشرين في مؤتمر صحفي "ربما ترامب ليس مستعدا بعد (لهذا العمل المشترك) في هذه المرحلة".

وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعيه لإنشاء وحدة للأمن الإلكتروني مع روسيا وقال في تغريدة على تويتر إنه لا يعتقد أنها يمكن أن تتحقق وذلك بعد ساعات فقط من تشجيعه إنشاء تلك الوحدة عقب محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت لوكاش إلى أن بوتين وترامب ناقشا مسألة الأمن الإلكتروني على مدى أربعين دقيقة في هامبورج.

ولم تستبعد لوكاش أن تشكل في النهاية هيئة للأمن الإلكتروني سواء كانت ثنائية تضم الولايات المتحدة وروسيا فقط أم تحت رعاية الأمم المتحدة.

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)