-
رياضة
- محمد فاروق يشيد بتطبيق تقنية حكم الفيديو
- تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي لضم محارب سموحة
- الزمالك يغرم لاعبيه ماليا بعد توديع «أبطال أفريقيا»
- إنبي: الثلاثي الأجنبي في الطريق والناشئين سلاح العشري بالموسم الجديد
- البدري يطلب تجهيز حمودي لمباراة القمة
- الصور.. عمرو مرعي يجري الكشف الطبي بالنجم الساحلي
- المقاولون يعود للتدريبات الجماعية.. 20 يوليو
- ميدو: لاعبو الزمالك أقزام
- «ميدو»: الوقت غير مناسب لتدريب الزمالك
- لوكاكو يودع ايفرتون وجماهيره قبل الانتقال لمانشستر يونايتد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
روسيا: إنشاء وحدة أمن إلكتروني مشتركة مع الولايات المتحدة سيستغرق وقتا
موسكو (رويترز) - قالت مسؤولة روسية يوم الاثنين إن ما دار من نقاش بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لمسألة الأمن الإلكتروني لا يعني أن الدولتين ستبدآن التعاون في هذه القضية في القريب العاجل.
وقالت سفتلانا لوكاش إحدى أعضاء الوفد الروسي لمؤتمر قمة دول العشرين في مؤتمر صحفي "ربما ترامب ليس مستعدا بعد (لهذا العمل المشترك) في هذه المرحلة".
وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعيه لإنشاء وحدة للأمن الإلكتروني مع روسيا وقال في تغريدة على تويتر إنه لا يعتقد أنها يمكن أن تتحقق وذلك بعد ساعات فقط من تشجيعه إنشاء تلك الوحدة عقب محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأشارت لوكاش إلى أن بوتين وترامب ناقشا مسألة الأمن الإلكتروني على مدى أربعين دقيقة في هامبورج.
ولم تستبعد لوكاش أن تشكل في النهاية هيئة للأمن الإلكتروني سواء كانت ثنائية تضم الولايات المتحدة وروسيا فقط أم تحت رعاية الأمم المتحدة.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
التعليقات
المزيد في علوم وتكنولوجيا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)