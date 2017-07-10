واشنطن (رويترز) - تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حملته لإنشاء وحدة للأمن الإلكتروني مع روسيا وقال في تغريدة على تويتر إنه لا يعتقد أنها يمكن أن تحدث وذلك بعد ساعات فقط من تشجيعه إنشاء تلك الوحدة بعد محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب على تويتر "حقيقة أنني والرئيس بوتين ناقشنا إنشاء وحدة للأمن الإلكتروني لا تعني أنني أعتقد إنها يمكن أن تحدث. فهي لا يمكن أن تحدث".

وأشار ترامب بعد ذلك إلى اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار في سوريا قائلا "يمكن أن يحدث وحدث".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)