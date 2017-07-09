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ترامب: بحثت مع بوتين تشكيل وحدة لأمن الإنترنت
(رويترز) - ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر يوم الأحد أنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تشكيل وحدة لأمن الإنترنت للحماية من اختراق الانتخابات.
وقال في تغريدات عقب أول اجتماع له مع بوتين السبت إن الوقت حان للعمل بشكل بناء مع موسكو مشيرا إلى وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا دخل حيز التنفيذ يوم الأحد.
وأضاف في أعقاب محادثاتهما على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا "أنا وبوتين بحثنا تشكيل وحدة منيعة لأمن الإنترنت لتفادي اختراق الانتخابات والعديد من الأمور السلبية الأخرى".
وأفاد ترامب بأنه أثار مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 مع بوتين.
وقال "ضغطت بقوة مرتين على الرئيس بوتين بشأن التدخل الروسي في انتخاباتنا. نفى ذلك بشدة. لقد أعطيت رأيي بالفعل..."
وتابع "تفاوضنا على اتفاق لوقف إطلاق النار في أجزاء من سوريا من شأنه أن ينقذ الأرواح. حان الوقت الآن للمضي قدما في العمل على نحو بناء مع روسيا!".
وسارع السناتور الجمهوري ماركو روبيو من فلوريدا إلى توجيه انتقاد على تويتر قائلا إن بوتين ليس شريكا جديرا بالثقة.
وأضاف أن الدخول في شراكة مع بوتين بشأن "وحدة لأمن الإنترنت" مثل مشاركة (الرئيس السوري بشار) الأسد في "وحدة للأسلحة الكيماوية".
وتبحث التحقيقات التي يجريها المستشار الخاص روبرت مولر والعديد من لجان الكونجرس الأمريكي ما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات وتواطأت مع حملة ترامب.
ويقول أعضاء في الكونجرس ومسؤولون بالمخابرات إن هذه التحقيقات تركز بشكل كامل تقريبا على تحركات موسكو، ولم تظهر أدلة تشير إلى تورط دول أخرى.
وتنفي موسكو أي تدخل وقال ترامب إن حملته لم تتواطأ مع روسيا.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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