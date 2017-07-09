تقرير: ارتفاع عدد قتلى الأمطار الغزيرة في اليابان إلى 18

أساكورا (اليابان) (رويترز) - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) يوم الأحد إن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن ضحايا أمطار غزيرة تسببت في سيول وانهيارات أرضية بجنوب غرب اليابان وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وتشريد المئات.

واستخدم نحو 1900 من رجال الشرطة والجيش الآلات الثقيلة رغم هطول الأمطار الغزيرة لإزالة ركام الأخشاب والطمي الذي أدى لسد طرق وعزل منازل غمرتها المياه.

وحذرت السلطات من المزيد من الأمطار الغزيرة مساء يوم الأحد وانهيارات أرضية محتملة.

وقالت الهيئة اليابانية إن 18 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 14 في مقاطعتي فوكوكا وأويتا المتجاورتين، وهما الأكثر تضررا بالطقس السيء، كما تقطعت السبل بنحو 570 شخصا ولم يعرف بعد مصير أكثر من 20 شخصا.

وذكرت وكالة الطقس اليابانية أن مدينة أساكورا تعرضت لتساقط أكثر من 600 ملليمتر من الأمطار منذ يوم الأربعاء كما هطل حوالي 450 ملليمترا من الأمطار على مدينة هيتا خلال نفس الفترة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)