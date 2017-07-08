-
رياضة
- صدقي يعود من فرنسا لقيادة معسكر منتخب الشباب
- السعودية تمنع «بي إن سبورت» القطرية في الأماكن العامة والمقاهي والفنادق
- الأم ازارينكا تطيح بأحلام البريطانية واطسون في ويمبلدون
- فيدرر وديوكوفيتش في بؤرة الاهتمام من جديد في ويمبلدون
- العداء الأمريكي كولمان يشارك بسباق 100 متر فقط ببطولة العالم للقوى
- مديرا الكرة بالطلائع وإنبي يبحثان مد إعارة عماد السيد
- اليوم.. الأهلي يتحدى القطن الكاميروني لخطف تذكرة التأهل بدوري الأبطال
- الطلائع راحة سلبية 24 ساعة بعد الهزيمة من إنبي
- «الكأس» يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ52
- الوداد في مواجهة زاناكو اليوم بدوري أبطال أفريقيا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
جوجل تقرر تشغيل مركزها للبيانات في هولندا بالطاقة الشمسية
أمستردام (رويترز) - قالت شركة جوجل الأمريكية إنها ستشتري كل الكهرباء التي يولدها أكبر متنزه شمسي في هولندا خلال العقد المقبل من أجل تشغيل مركز بيانات افتتحته مؤخرا ويضم آلاف الخوادم.
ويأتي القرار في إطار طموح جوجل لتحويل مراكز البيانات التابعة لها ومكاتبها إلى الطاقة المتجددة بشكل كامل هذا العام بدعم من الانخفاض الشديد في أسعار طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقال مارك أومان مدير شؤون الطاقة بشركة جوجل في أوروبا يوم الجمعة إن جوجل عقدت صفقة مع شركة إينيكو للطاقة ولم يكشف عن تفاصيلها المالية وإن الصفقة ستوفر الطاقة المتجددة "لشهور كثيرة مقبلة وربما حتى سنوات".
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى هولندا فيه لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة وتستثمر 12 مليار يورو هذا العام في مزارع رياح بالبحر.
ومركز إيمشهافين للبيانات الذي تكلف نحو 600 مليون يورو وافتتح في 2016 هو أحد أربعة مراكز لجوجل في أوروبا.
(اعداد أبو العلا حمدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
التعليقات
المزيد في علوم وتكنولوجيا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)