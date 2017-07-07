برلين (رويترز) - قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لصحيفة ألمانية يوم الجمعة إن قادة مجموعة دول العشرين الذين يجتمعون في هامبورج سيبلغون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن عليه أن يكون نموذجا يحتذى به في التصدي لتغير المناخ.

وقال ترودو لصحيفة بيلد واسعة الانتشار "سنبلغه بأن من المهم أن يلعب دور قياديا في التصدي لتغير المناخ وإتاحة فرص عمل جيدة" مضيفا أنه ما من شك في حدوث تغير للمناخ.

وقرر ترامب الشهر الماضي سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)