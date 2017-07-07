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منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار بكتيريا لمرض السيلان غير قابلة للعلاج
لندن (رويترز) - قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص على مستوى العالم مصابون بسلالات بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية من مرض السيلان غير قابلة للعلاج تماما يرجح أنهم ينقلونها لآخرين عن طريق الاتصال الجنسي.
وطرح خبراء من المنظمة تفاصيل عن دراسات تظهر "وضعا خطيرا للغاية" فيما يتعلق بأشكال من المرض الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي مقاومة للعقاقير بشدة وقالوا إنها "مسألة وقت فحسب" حتى تصبح المضادات الحيوية لمرض السيلان التي تعتبر الملاذ الأخير عديمة الجدوى.
وقالت تيودورا وي، وهي متخصصة في علم التكاثر البشري بالمنظمة الأممية التي تتخذ من جنيف مقرا، "السيلان بكتيريا شديدة الذكاء.
"كل مرة تقدم فيها نوعا جديدا من المضادات الحيوية للعلاج منها تطور هذه البكتيريا مقاومة له".
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 78 مليون شخص يصابون سنويا بالسيلان وهو مرض ينتقل عبر الاتصال الجنسي يمكن أن يصيب الأعضاء التناسلية والمستقيم والحلق.
ويمكن أن يتسبب المرض، والذي لا تكون له أعراض ظاهرة في كثير من الحالات، في مرض التهاب الحوض والحمل خارج الرحم والعقم وكذلك زيادة خطر الإصابة بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
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