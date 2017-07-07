أساكورا (اليابان) (رويترز) - خاض آلاف من عمال الإنقاذ في اليابان في الوحل وشقوا طريقهم بين أكوام الخشب المتكسر يوم الجمعة بعد أن هطلت أمطار غزيرة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وأجبرت 80 ألف شخص على النزوح عن ديارهم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أجزاء من فوكوكا في جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان سقطت عليها أمطار بلغ منسوبها 593 ملليمترا في الساعات الثماني والأربعين حتى التاسعة صباحا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة وهو ما يتجاوز بكثير مستوى سقوط الأمطار المعتاد في شهر يوليو تموز.

واستمر سقوط الأمطار الغزيرة وانتقل إلى الجزء الشمالي من كيوشو على الرغم من رفع تحذيرات الطوارئ الخاصة بالأمطار.

وقال مسؤولون إن ستة أِشخاص لقوا مصرعهم فيما لم يتسن الوصول لما لا يقل عن 22. وصدرت أوامر بإجلاء نحو 80 ألف شخص في انخفاض عن 400 ألف في ذروة الأمطار. ونصحت السلطات عشرات الآلاف غيرهم بترك منازلهم.

وخاض نحو 12300 من رجال الجيش والشرطة وقوات الإطفاء في الوحل وتنقلوا بين أكوام الخشب المتكسر للوصول إلى عدة مئات عزلتهم الانهيارات الأرضية.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)