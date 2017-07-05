بروكسل (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن أجهزة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي تسعى للحصول على رأي ثان من لجنة خبراء في قضية ضد نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة المملوك لشركة جوجل.

ويأتي الإجراء في إطار دراسة الأجهزة لفرض غرامة قياسية أخرى على ألفابت الشركة الأم لجوجل.

واتهمت المفوضية الأوروبية جوجل في أبريل نيسان العام الماضي باستخدام نظام أندرويد للقضاء على منافسيها وذلك في استجابة لشكوى من جماعة الضغط (فيرسيرش).

وقالت السلطات المعنية بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي إن أساليب جوجل تشمل إرغام شركات تصنيع الهواتف الذكية على تثبيت محرك البحث الخاص بجوجل (جوجل سيرش) ومتصفح الإنترنت جوجل كروم مقابل الحصول على تطبيقات أخرى من جوجل وإنها تمنع المصنعين من استخدام نظم منافسة لأندرويد.

وكانت سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي فرضت غرامة قياسية على جوجل الشهر الماضي قيمتها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) بتهمة القيام بممارسات تفضيلية لصالح خدمتها للتسوق.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)