اليابان تشهد أكبر انخفاض في عدد سكانها منذ عام 1968

طوكيو (رويترز) - شهدت اليابان هذا العام أكبر تراجع في عدد سكانها، باستثناء المقيمين الأجانب، منذ عام 1968 مما يبرز التحديات السكانية التي تواجه نموها الاقتصادي.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن عدد اليابانيين في الأول من يناير كانون الثاني بلغ ‭‭125‬‬ مليونا و583 ألفا و658 نسمة بانخفاض قدره 308084 شخصا عن العام السابق. ويمثل هذا استمرارا للتراجع في عدد السكان للعام الثامن على التوالي.

كما انخفض معدل المواليد 2.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى عدد 981202 وهو الأقل منذ عام 1974 الذي بدأ فيه عقد مقارنات لبيانات المواليد المتوفرة.

ومثل عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما 27.2 في المئة من إجمالي عدد السكان. كما أظهرت البيانات أن عدد الأشخاص الذين تصل أعمارهم إلى 14 عاما أو أقل انخفض إلى 12.7 في المئة من السكان وهو أيضا انخفاض قياسي.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير سها جادو)