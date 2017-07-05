الأدوات السليمة قد تساعد في منع أخطاء تناول الدواء في المنزل

(رويترز) - يقول باحثون إن تزويد الآباء بتعليمات وبأدوات تحديد الجرعات التي تماثل كمية الدواء المطلوبة تقلل حالات تناول الأطفال جرعات زائدة.

قالت الدكتورة شونا يين الباحثة الرئيسية في الدراسة في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "كثيرا ما يرتكب أولياء الأمور أخطاء في إعطاء جرعات دواء زائدة لأطفالهم. أجرينا هذه الدراسة لأننا نريد اكتشاف طريقة لإعادة كتابة وصفات الدواء وأدوات الجرعات لمساعدة الآباء على فهم التعليمات بشكل أفضل".

وقالت يين وهي أخصائية في طب الأطفال في مركز لانجون الطبي في جامعة نيويورك إنه من السهل جدا حدوث أخطاء عند إعداد جرعات الأدوية السائلة لطفل.

وأضافت "يتعين على الآباء سؤال الطبيب أو الصيدلي عن أفضل أداة لتحديد الجرعات لمساعدتهم على التأكد من أنهم يعطون الجرعة السليمة."

قالت يين إن الأداة الأفضل تعتمد على قدر الدواء الذي يتعين على الآباء إعطاءه للطفل.

وأضافت "من المهم أن يستخدم الآباء أداة عليها علامات تساعدهم على قياس القدر السليم. هذه يمكن أن تكون محقنة عن طريق الفم أو قطارة أو ملعقة أو كوب لتحديد الجرعات أو حتى ملعقة قياس تستخدم في الطهي".

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)