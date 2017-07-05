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رئيس وزراء اليابان يحث مجموعة العشرين على العمل بشأن تغير المناخ
برلين (رويترز) - حث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دول مجموعة العشرين في مقال بإحدى الصحف على العمل سويا من أجل استمرار سياسات حماية المناخ مثل اتفاقية باريس لعام 2015 التي تقول الولايات المتحدة إنها ستنسحب منها.
وتأتي قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في هامبورج يومي الجمعة والسبت، بعد قمة مجموعة السبع في مايو أيار والتي أظهرت انقسامات عميقة بين الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بشأن تغير المناخ.
ويقول ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس بشأن معالجة التغير المناخي.
وفي مقال لصحيفة هاندلسبلات الألمانية قبل قمة العشرين التي سيحضرها ترامب كتب آبي يقول "الاحتباس الحراري جعل الأرض، التي تدعم الحياة البشرية، تعاني من أزمات مختلفة لفترة طويلة".
وقال إن تغير المناخ أثر على الناس في جميع أنحاء العالم وعلى الناس الذين يعيشون الآن تحمل مسؤولية القضية من أجل الأجيال القادمة.
وأضاف "لهذا السبب علينا التحرك سويا على وجه السرعة".
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)
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