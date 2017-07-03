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وزير: أقل سرعة للإنترنت في مصر ستبلغ 4 ميجابت بنهاية 2017
03
يوليو
2017
09:22 AM
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كفر الشيخ (رويترز) - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ياسر القاضي إن أقل سرعة للإنترنت في مصر ستبلغ أربعة ميجابت بنهاية العام ارتفاعا من واحد ميجابت حاليا.
كان القاضي يتحدث للصحفيين أثناء متابعة بعض المشروعات في كفر الشيخ بدلتا مصر لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
ويشكو المصريون من بطء سرعة الإنترنت. ومن أكبر الشركات التي تقدم الخدمة في البلاد الشركة المصرية لنقل البيانات (تي.إي داتا) التابعة للمصرية للاتصالات ولينك دوت نت التابعة لأورنج الفرنسية وفودافون داتا التابعة لفودافون وشركة تابعة لاتصالات مصر.
(إعداد إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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