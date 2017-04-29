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مجموعة مراقبة: تركيا تحجب موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية
اسطنبول (رويترز) - قالت مجموعة (تركي بلوكس) لمراقبة الإنترنت إن السلطات التركية حجبت موقع الموسوعة الإلكترونية المفتوحة ويكيبيديا في أحدث إجراء ضمن خطوات يصفها منتقدو الحكومة بأنها كبح لحرية التعبير على الشبكة العنكبوتية.
وأضافت المجموعة على موقعها الإلكتروني أنه تم رصد حجب موقع ويكيبيديا بجميع لغاته الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) يوم السبت.
وتابعت أنه عند محاولة دخول الموقع عبر مزودي خدمة الإنترنت في تركيا ظهرت للمستخدمين رسالة تفيد بعدم إمكانية الوصول إلى الموقع وتنص على "انتهاء مدة الاتصال".
وتتهم مجموعات مراقبة الإنترنت تركيا بحجب مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو فيسبوك خاصة في أعقاب هجمات المسلحين.
ونفت الحكومة في الماضي حجب مواقع إلكترونية وألقت باللوم في ذلك على الإقبال الشديد على المواقع بعد الأحداث الكبيرة. لكن خبراء فنيين في مجموعات المراقبة يقولون إن حجب مواقع التواصل الاجتماعي متعمد ويهدف جزئيا إلى الحيلولة دون انتشار الصور والدعاية التي ينشرها المسلحون.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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