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شركة وايمو تختبر السيارات ذاتية القيادة على مئات الأسر
سان فرانسيسكو (رويترز) - تبدأ شركة وايمو التابعة لألفابت اختبار برنامج للسيارات ذاتية القيادة على مئات الأسر في فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية وتشتري حاليا 500 عربة فان صغيرة من نوع كرايسلر لهذا الغرض.
وألفابت هي الشركة الأم لجوجل. وقالت وايمو في تدوينة إنها تعكف منذ فترة على اختبار الخدمة على بضع أسر لجمع معلومات عما يريده العملاء المحتملون في خدمة التوصيل بالسيارات ذاتية القيادة.
وحثت الشركة الناس على المشاركة في الاختبار واسع النطاق وهو أول اختبار عام تجريه وايمو على السيارات ذاتية القيادة. وخلال التجارب سيكون هناك موظف وراء عجلة القيادة للتدخل عند اللزوم وتلقي ردود فعل الركاب.
وتتسابق الشركات في وادي السيليكون لاتقان تقنية السيارات ذاتية القيادة مراهنة على أنها ستغير شكل قطاع سوق السيارات وستشكل منجم ذهب للشركات الرائدة في هذه الصناعة.
وتتوقع الكثير من الشركات أن يستخدم الزبائن السيارات ذاتية القيادة كوسيلة مواصلات عوضا عن اقتنائها. ومن المتوقع أن تستخدم شركة أوبر على وجه الخصوص السيارات ذاتية القيادة في شبكة خدماتها.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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