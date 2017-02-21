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ميسي يزور مصر للترويج للسياحة العلاجية من التهاب الكبد (سي)
القاهرة (رويترز) - زار الأرجنتيني ليونيل ميسي - أفضل لاعب كرة قدم بالعالم خمس مرات - مصر يوم الثلاثاء في رحلة تستغرق يوما واحدا للترويج للسياحة العلاجية من التهاب الكبد (سي).
وسيكون ميسي - الهداف التاريخي لبرشلونة الإسباني - سفيرا للسياحة العلاجية لحملة شركة "تور آند كيور" التي تستهدف علاج المصابين بالتهاب الكبد من كل أنحاء العالم تحت شعار "عالم خال من فيروس سي."
وسبق أن تأجلت زيارة ميسي إذ كان من المفترض أن يأتي يوم الأربعاء الماضي قبل أن يتقرر التأجيل بعد ساعات من خسارة برشلونة 4-صفر أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.
ويتضمن برنامج رحلة ميسي - الذي سبق أن شارك في مباراة ودية مع فريقه برشلونة أمام الأهلي المصري في استاد القاهرة عام 2007 - زيارة منطقة الأهرام وهو نفس المكان الذي شهد حفلا في أكتوبر تشرين الأول الماضي بمناسبة (يوم الكبد المصري) وتعهد خلاله وزير الصحة المصري بالقضاء على مرض التهاب الكبد (سي) في مصر بحلول عام 2020.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن مصر تملك واحدا من أعلى معدلات الإصابة بالمرض في العالم لكن حدثت طفرة كبيرة في مكافحة المرض دفعت مارجريت تشان مديرة منظمة الصحة العالمية للإثناء على جهود مصر.
وأظهر مسح لعينة عشوائية أجري سنة 2008 أن نسبة انتشار المرض في مصر تقدر بنحو 9.8 بالمئة من إجمالي عدد السكان لكن مسحا مماثلا أظهر انخفاض المعدل في 2015 إلى نحو 4.4 بالمئة أو ما يعادل حوالي أربعة ملايين شخص.
(إعداد أسامة خيري وأحمد مصطفى للنشرة العربية - تحرير اشرف حامد)
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