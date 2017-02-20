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الصين تعلن المدن التي لم تلتزم بإجراءات السيطرة على الضباب الدخاني
بكين (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وزارة البيئة الصينية أعلنت أسماء عدة مدن ووبختها لأنها لم تفعل ما يكفي لمكافحة الضباب الدخاني في شمال البلاد.
وغطت سحابة من الضباب الدخاني الخانق مساحات كبيرة في شمال الصين هذا الشتاء دون أن تؤثر فيها جهود حكومية متكررة لمواجهة المشكلة.
وإصدار تحذيرات بسبب معدلات التلوث في شمال الصين أمر شائع خاصة خلال الشتاء البارد الذي يزيد فيه الطلب على الوقود والذي يتم الوفاء بأغلبه عن طريق توفير الفحم.
وذكرت شينخوا في وقت متأخر من مساء الأحد أن تفتيش وزارة البيئة على 18 مدينة في بكين وتيانجين وخبي وجد العديد من المشكلات في استجابة تلك المدن للمشكلة بما شمل سوء التخطيط والتنفيذ للسياسات.
وقال التقرير إن السلطات انتقدت مدينة تسانغ تشو في إقليم خبي بسبب عدم وجود قائمة تفصيلية للأعمال التي تم إغلاقها في الأيام شديدة التلوث مما جعل تحقيق خفض في الانبعاثات مهمة أصعب.
وأضاف التقرير أن مدينة جياوتسو لم تنفذ إجراءات التحكم في المرور بمنع مركبات من الشوارع عندما صدر في المدينة إنذار من الدرجة الحمراء بسبب التلوث كما تخلفت مدينة باودينغ بشدة عن تحديث المراجل التي تعمل بالفحم لتقليل الانبعاثات الضارة الصادرة منها.
وتخوض الصين حربا مع التلوث للعام الثالث بهدف تخفيف الأضرار التي لحقت بنوعية الهواء والتربة والماء بعد عقود من نمو اقتصادي دون قيود. لكن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لم يكن لها أثر يذكر أو كان تأثيرها ضئيلا.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
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