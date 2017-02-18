(رويترز) - خلصت دراسة حديثة إلى أن كبار السن الذين يمارسون رياضة التاي تشي قد يكونون أقل عرضة للسقوط مقارنة بنظرائهم الذين لا يمارسون هذه التمارين الصينية التأملية التي تجمع بين التنفس العميق والحركات البطيئة الانسيابية.

وفحص الباحثون بيانات 18 تجربة نشرت مسبقا لتأثير تاي تشي في الوقاية من السقوط بمشاركة 3824 شخصا لا تقل أعمارهم عن 65 عاما.

وتوصل الفحص إلى أن تمارين تاي تشي كانت مرتبطة بالحد من السقوط بنسبة 20 بالمئة مرة على الأقل كما كان لها الفضل في خفض عدد السقطات بنسبة 31 بالمئة.

وقال جان ميشيل بريسمي وهو باحث في مجال العلاج الجسدي بمركز علوم الصحة والمركز الطبي الجامعي التابع لجامعة تكساس للتكنولوجيا "هذه نتائج مهمة كثيرا لأن تاي تشي نشاط يمكن تعليمه بسهولة ويمكن للناس ممارسته في المنزل ومكان العمل أو في مراكز التقاعد بمفردهم أو في مجموعة."

وأشار الباحثون في دورية (بي.ام.جيه أوبن) إلى أن ما يصل إلى 40 بالمئة ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما وحوالي نصف من هم أكثر من 80 عاما يسقطون سنويا على مستوى العالم. ويرجع السقوط كثيرا إلى تراجع كبير في القدرة على الحركة والاستقلالية وجودة الحياة ويعتبر سببا رئيسيا للوفاة بين البالغين الأكبر سنا.

وقال تشنتشن وانغ مدير مركز الطب التكميلي والتكاملي بمدينة بوسطن والذي لم يشارك في الدراسة إن النتائج تؤكد أبحاثا سابقة أظهرت أن تاي تشي يمكن أن يعزز التوازن والمرونة وقوة الركبتين ويحد من خطر السقوط بين البالغين الأكبر سنا.

وأضاف عبر البريد الإلكتروني "هناك عناصر كثيرة مهمة من بينها التمارين وتمرينات التنفس والوعي بالجسد وتركيز الانتباه والإدراك والتوازن والتخيل والاسترخاء.

"إن هذه العناصر تؤثر إيجابا أيضا على الصحة من خلال تحسين الوظائف النفسية الاجتماعية والوقاية من الاكتئاب وتساعد كذلك في زيادة الثقة بالنفس والتوازن والتناغم لتفادي السقوط."

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)