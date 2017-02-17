



تعرب شركة (لامب ستوديوز) عن سعادتها بوصول عدد مشاهدي فيديو (نشيد العاشقين) - للفنان أحمد جمال إلى ما يقرب من ربع مليون مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة من صدوره.



كما استطاعت الأغنية احتلال جميع المراكز المتقدمة على تطبيق (أنغامي) في وقت قياسي، حيث تصدرت قائمة أفضل الأغاني العربية في مصر والكويت والسعودية ودوّل أخرى.



(نشيد العاشقين) هي الأغنية المنفردة الأولى التي يتعاون فيها أحمد جمال مع (شركة لامب ستوديوز- عزيز الشافعي)، وهي من كلمات نور الدين محمد، لحن احمد العتباني، توزيع محمد العشي، إشراف عام ميمي فؤاد.



يمكنك الاستماع الي الاغنيه هنا علي موالي

