بكين (رويترز) - قالت السلطات الصحية في الصين يوم الخميس إن معدل الإصابة البشرية بإنفلونزا الطيور يتراجع لكنها تعهدت بإحكام الرقابة على الأسواق ونقل الدواجن الحية لوقف انتشار الفيروس.

وبحسب الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة وردت تقارير عن ثماني إصابات بشرية جديدة بالفيروس من سلاسة إتش7إن9 في الفترة بين 12 و14 فبراير شباط مما يشير إلى تراجع واضح في عدد المصابين مقارنة بالإصابات في الفترة بين السادس والثاني عشر من فبراير شباط الذي بلغ 69 حالة توفى منها ثماني حالات.

وأضافت اللجنة إنها تنصح السلطات التي تكافح تفشي الفيروس باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشاره وتعليق عمل أسواق الدواجن الحية أو إغلاقها نهائيا وفرض قيود على انتقال الطيور.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير سها جادو)