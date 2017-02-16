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رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق غابات في نيوزيلندا وإجلاء ألف شخص
ولنجتون (رويترز) - كافح مئات من رجال الإطفاء وعشرات الطائرات لاحتواء حرائق غابات ضخمة تهدد كرايستشيرش ثالث أكبر مدينة في نيوزيلندا يوم الخميس.
وقال عمال طوارئ إن حريق الغابات بمنطقة بورت هيلز في كرايستشيرش انتشر بسرعة أثناء الليل ليشتعل في أكثر من 4447 فدانا.
وتم إجلاء أكثر من ألف شخص من منازلهم وتدمير 11 مبنى وإعلان حالة الطوارئ.
وقال رئيس الوزراء بيل إنجليش للصحفيين في كرايستشيرش بعد أن ألغى كل ارتباطاته للتوجه إلى المدينة "هناك عدد كبير من الناس الذين أصابتهم صدمة نتيجة الأحداث. بعضهم فقدوا منازلهم وكثيرون تم إجلاؤهم."
وأضاف أن السيطرة التامة على الحريق ربما تستغرق أسبوعا لكنه تم احتواؤه يوم الخميس ولم يمتد لمناطق أوسع.
وتم إرسال 17 من طائرات الهليكوبتر والطائرات ثابتة الأجنحة وسط توقعات بأن تؤجج الرياح الحريق.
ولم يتضح سبب الحريق بعد وتجري السلطات تحقيقا في الأمر. وقال رئيس الوزراء إن حريقين اشتعلا في نفس التوقيت وهو الأمر الذي وصفه بأنه "مريب" لكنه دعا إلى عدم "القفز إلى الاستنتاجات".
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)
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