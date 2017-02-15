بكين (رويترز) - قالت الحكومة الصينية إن الصين أبلغت عما يصل إلى 79 حالة وفاة بسبب فيروس إنفلونزا الطيور (اتش7.ان9) في يناير كانون الثاني فيما يتجاوز بكثير عدد الوفيات في السنوات الماضية ويزيد القلق من انتشار الفيروس الفتاك بين السكان في الشتاء.

وترفع هذه الأنباء التي نشرتها اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة مساء يوم الثلاثاء عدد الوفيات الإجمالي منذ أكتوبر تشرين الأول إلى 100. ويتجاوز عدد ضحايا يناير كانون الثاني نظيره في نفس الشهر في السنوات الثلاث الماضية والذي يتراوح بين 20 و31.

وقالت اللجنة إن نحو 192 شخصا أصيبوا الشهر الماضي ليبلغ إجمالي المصابين منذ أكتوبر 306 حالات.

وتعزز أحدث البيانات المخاوف من انتشار الفيروس بين البشر في وقت تكافح فيه الجارتان كوريا الجنوبية واليابان أيضا بؤر انتشار كبيرة بين ثرواتها الداجنة.

ونبه خبراء السيطرة على الأمراض في الصين السكان إلى مواصلة الحذر من الفيروس (اتش7.ان9) والذي عادة ما يهاجم في الشتاء والربيع.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)