-
رياضة
- رغم تألق ويجينز.. جيمس يقود كافاليرز للفوز على تيمبرولفز
- بايرن ميونيخ في مواجهة قوية اليوم أمام أرسنال بدوري الأبطال
- الشرقية يخوض اليوم تدريباته استعدادا لانبي دون راحة
- ريـال مدريد يستقبل نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا
- دورتموند يتحسر على إهدار الفرص بعد الخسارة أمام بنفيكا
- منتخب 97 يتدرب في أحدث الملاعب الفرعية باستاد القاهرة
- أشرف خضر يتوقع تشكيل الإسماعيلي أمام النادي الأهلي
- ألتراس الإسماعيلي يرحب بالنادي المصري على أراضيه
- منتخب 97 يدخل اليوم معسكره الأخير استعدادا لأمم أفريقيا
- الزمالك اليوم في مواجهة قوية أمام الإنتاج الحربي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الحكومة: إنفلونزا الطيور تقتل 79 شخصا في الصين في يناير
بكين (رويترز) - قالت الحكومة الصينية إن الصين أبلغت عما يصل إلى 79 حالة وفاة بسبب فيروس إنفلونزا الطيور (اتش7.ان9) في يناير كانون الثاني فيما يتجاوز بكثير عدد الوفيات في السنوات الماضية ويزيد القلق من انتشار الفيروس الفتاك بين السكان في الشتاء.
وترفع هذه الأنباء التي نشرتها اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة مساء يوم الثلاثاء عدد الوفيات الإجمالي منذ أكتوبر تشرين الأول إلى 100. ويتجاوز عدد ضحايا يناير كانون الثاني نظيره في نفس الشهر في السنوات الثلاث الماضية والذي يتراوح بين 20 و31.
وقالت اللجنة إن نحو 192 شخصا أصيبوا الشهر الماضي ليبلغ إجمالي المصابين منذ أكتوبر 306 حالات.
وتعزز أحدث البيانات المخاوف من انتشار الفيروس بين البشر في وقت تكافح فيه الجارتان كوريا الجنوبية واليابان أيضا بؤر انتشار كبيرة بين ثرواتها الداجنة.
ونبه خبراء السيطرة على الأمراض في الصين السكان إلى مواصلة الحذر من الفيروس (اتش7.ان9) والذي عادة ما يهاجم في الشتاء والربيع.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في علوم وتكنولوجيا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)