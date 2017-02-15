أوروفيل (كاليفورنيا) (رويترز) - سمحت السلطات لسكان في كاليفورنيا كانوا قد أُمروا بالجلاء بسبب تهديد من أطول سد في الولايات المتحدة بالعودة إلى منازلهم بعدما دعمت طواقم الصيانة بالولاية مفيضا عبارة عن قناة للتصريف كانت قد تضررت بسبب أمطار غزيرة.

كان المسؤولون قد أمروا 188 ألف شخص يعيشون قرب النهر في منطقة أوروفيل بالجلاء يوم الأحد بعدما قالت السلطات إن أضرارا لحقت بقناة تصريف المياه الفائضة عن سد ليك أوروفيل مما قد يتسبب في فيضانات تغرق المناطق الريفية على طول نهر فيذر. لكن كوري هونيا قائد شرطة مقاطعة بوت قال إنه تم تخفيض الأمر إلى تحذير يوم الثلاثاء.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن هذا يعني أن بوسع السكان العودة إلى بيوتهم وفتح أعمالهم لكن ينبغي أن يكونوا على استعداد للجلاء مجددا عند الضرورة.

كانت قناتا التصريف الأساسية والاحتياطية الخاصة بالسد قد تضررت بسبب تراكم المياه الناتجة عن أمطار غزيرة استثنائية في شمال كاليفورنيا جاءت عقب سنوات من الجفاف الحاد.

وقال مسؤولون إن الخطر الأكبر كان يتعلق بقناة التصريف في حالة الطوارئ التي خضعت لإصلاحات عاجلة في الأيام الماضية. وأضافوا أن القناة الأساسية لا يزال يمكن استخدامها برغم تضررها.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار اليوم الأربعاء على أقرب تقدير وحتى يوم الأحد. لكن إدارة الموارد الطبيعية في الولاية قالت إن العواصف المرتقبة لن تهدد قناة تصريف فائض المياه على الأرجح.

وتلقى المتضررون مزيدا من الأنباء الجيدة من الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن حالة الطوارئ في الولاية والتي تجيز لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية ووزارة الأمن الداخلي تنسيق جهود الإغاثة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)