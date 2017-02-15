-
رياضة
- الشرقية يخوض اليوم تدريباته استعدادا لانبي دون راحة
- ريـال مدريد يستقبل نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا
- دورتموند يتحسر على إهدار الفرص بعد الخسارة أمام بنفيكا
- منتخب 97 يتدرب في أحدث الملاعب الفرعية باستاد القاهرة
- أشرف خضر يتوقع تشكيل الإسماعيلي أمام النادي الأهلي
- ألتراس الإسماعيلي يرحب بالنادي المصري على أراضيه
- منتخب 97 يدخل اليوم معسكره الأخير استعدادا لأمم أفريقيا
- الزمالك اليوم في مواجهة قوية أمام الإنتاج الحربي
- مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والمصري الممتاز
- «فرانس فوتبول» تشيد بأداء باريس سان جيرمان أمام برشلونة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
السماح لآلاف في كاليفورنيا بالعودة لمنازلهم بعد تدعيم مفيض سد
أوروفيل (كاليفورنيا) (رويترز) - سمحت السلطات لسكان في كاليفورنيا كانوا قد أُمروا بالجلاء بسبب تهديد من أطول سد في الولايات المتحدة بالعودة إلى منازلهم بعدما دعمت طواقم الصيانة بالولاية مفيضا عبارة عن قناة للتصريف كانت قد تضررت بسبب أمطار غزيرة.
كان المسؤولون قد أمروا 188 ألف شخص يعيشون قرب النهر في منطقة أوروفيل بالجلاء يوم الأحد بعدما قالت السلطات إن أضرارا لحقت بقناة تصريف المياه الفائضة عن سد ليك أوروفيل مما قد يتسبب في فيضانات تغرق المناطق الريفية على طول نهر فيذر. لكن كوري هونيا قائد شرطة مقاطعة بوت قال إنه تم تخفيض الأمر إلى تحذير يوم الثلاثاء.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن هذا يعني أن بوسع السكان العودة إلى بيوتهم وفتح أعمالهم لكن ينبغي أن يكونوا على استعداد للجلاء مجددا عند الضرورة.
كانت قناتا التصريف الأساسية والاحتياطية الخاصة بالسد قد تضررت بسبب تراكم المياه الناتجة عن أمطار غزيرة استثنائية في شمال كاليفورنيا جاءت عقب سنوات من الجفاف الحاد.
وقال مسؤولون إن الخطر الأكبر كان يتعلق بقناة التصريف في حالة الطوارئ التي خضعت لإصلاحات عاجلة في الأيام الماضية. وأضافوا أن القناة الأساسية لا يزال يمكن استخدامها برغم تضررها.
وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار اليوم الأربعاء على أقرب تقدير وحتى يوم الأحد. لكن إدارة الموارد الطبيعية في الولاية قالت إن العواصف المرتقبة لن تهدد قناة تصريف فائض المياه على الأرجح.
وتلقى المتضررون مزيدا من الأنباء الجيدة من الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن حالة الطوارئ في الولاية والتي تجيز لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية ووزارة الأمن الداخلي تنسيق جهود الإغاثة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في علوم وتكنولوجيا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)