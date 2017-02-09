سول: أعلى مستوى للتحذير بعد تأكد ظهور سلالة ثانية من الحمى القلاعية

سول (رويترز) - قالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية يوم الخميس إن سول رفعت مستوى التحذير من الحمى القلاعية في جميع أنحاء البلاد إلى أعلى مستوى بعد تأكيد ظهور سلالة ثانية من المرض قبل ثلاثة أيام وقد جاء ذلك بعد الإعلان عن موجة أولى لانتشار المرض.

وقال كيم كيونج-كيو نائب الوزير لشؤون سياسات صناعة الأغذية إن سلالة من المرض من النوع "ايه" اكتشفت في مزرعة لإنتاج الألبان واقعة في يونتشيون شمالي سول. وفي رد فعل بعد وقت قصير من تأكد ظهور سلالة المرض من النوع "أو" قررت الوزارة رفع التحذير إلى أعلى مستوى له.

وقال كيم في إفادة "نرفع التحذير لأعلى مستوى مع ظهور حالات من الحمى القلاعية في مناطق مختلفة من البلاد إضافة إلى نوع ثان من المرض." وقالت الوزارة إنه حتى يوم الأربعاء تم إعدام 826 رأسا للماشية.

وكانت كوريا الجنوبية رفعت التحذير لأعلى مستوياته آخر مرة عام 2010 الذي شهد أسوأ موجة تفش للمرض في البلاد على الإطلاق.

ومنذ اكتشاف الحالة الأولى يوم الاثنين اتخذت كوريا الجنوبية إجراءات طوارئ تضمنت تطعيمات في أنحاء البلاد وفرض حظر على نقل الماشية من أجل احتواء الفيروس وعدم انتشاره.

وقال كيم إن الوزارة كانت قد أعادت تطعيم جميع الماشية في البلاد ضد الفيروس من النوع "أو" وسيتعين تطعيم الماشية في البلاد مجددا ضد السلالة من النوع "ايه".

وقال أو سو-مين المسؤول الكبير في وزارة الزراعة عن صحة الحيوان إن الوزارة تسعى لاستيراد مخزون أكبر من التطعيمات ضد نوعي المرض "أو" و"ايه".

وتقوم كوريا الجنوبية بانتظام بتطعيم الماشية والخنازير ضد ثلاثة أنواع من مرض الحمى القلاعية. ويوجد نحو 3.14 مليون رأس ماشية وعشرة ملايين خنزير في أنحاء البلاد.

وقال باك بونج-كيون مفوض الوكالة المعنية بالحجر الصحي الحيواني والزراعي إن وزارة الزراعة ما زالت تبحث ما إذا كانت ستعيد تطعيم الخنازير بسبب أن الحالات المصابة اكتشفت فقط بين رؤوس الماشية.

كما أعدمت كوريا الجنوبية 33 مليون من طيور المزارع منذ أواخر العام الماضي ضمن جهود لاحتواء تفشي فيروس إنفلونزا الطيور.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)