





يعود الفنان بدر تاج بألبوم جديد و الذ يحمل إسم (بدر 14) و ذلك بعد عام و نصف على صدور ألبومة السابق و الذي حمل عنوان (ده خيال) ألبوم بدر 14 وهو الألبوم الذي صدر منذ أيام هو الألبوم الثالث للفنان بدر تاج و عن الألبوم الجديد و عن ألبواماته السابقه دار بيننا حديث من القلب إلى القلب



حدثنا عن الألبوم الجديد لو سمحت

حسنآ .. أثناء إعدادي لألبوم ده خيال كان لدى بعض الأغنيات التي لم تنتهي فتوقفت و قمت بإصدار الألبوم ثم عدت بالعمل من جديد في شهر يناير 2016 و بالفعل كانت أول أغنيه في الألبوم للموزع أحمد أمين و من كلماتي و ألحاني و هي أغنية (رايح) و قمت بإعادة تسجيل أغنية أجمل ليالي و التي صدرت في عام 2007 كأغنية منفردة قبل أن أنتقل في عام 2013 بالإتجاه إلى الألبومات الغنائيه و من هنا بدأنا العمل على هذا الألبوم



ماهو الفرق ما بين ألبوماتك الثلاثه ؟

الفرق كبير هناك تطور في الأداء و هناك تطور في الإنتاج و الموهبة يعني على سبيل المثال البوم قوللي تعالى كان عبارة عن أغنية واحده وكانت الأغنية الأولى من نوعها في تلك الفترة فلذلك قمنا بتقديمها بعدة صور لتتويج هذه الأغنيه الفريده من نوعها ثم يأتي ألبوم (ده خيال) ليخرج مني ما كنت أريده أن يصل إلى الناس هو أنني فنان قادر على عمل ألبومات جميله بأداء عالي الجوده كالنجوم الكبار و هذا ما حققته أما ألبومي الجديد (بدر 14) يأتي ليرسخ هذا الإعتقاد لدى الجمهور



هذا الألبوم يضم 14 أغنية و الألبوم السابق كان 7 أغاني فهل سوف يكون الألبوم القادم مكون من 18 أغنية مثلآ ؟

الألبوم قدم بهذا الشكل من أجل موقع موالي لأنه الموقع الذي انطلقت من خلالة لذلك قمت بتقديم 3 مقاطع إضافيه هديه مني لهذا الموقع المحترم و فريق العمل المحترمين و كذلك جمهور موالي و الذي يحرص على متابعة الأعمال المحترمه ولكن ألالبوم يضم 11 أغنية فقط



هناك أغنية خليجية وحيده في البوم بدر 14 بعنوان (تصدق) و كذلك البوم ده خيال هل سوف تتجه للغناء الخليجي يومآ ما ؟

لا أعتقد بأن اللون الخليجي هو لوني الأساسي أنا فقط أؤدية و إن تم قبوله مني لا مانع في تقديم أغنيه واحده في كل ألبوم ولكن حقيقتآ الجمهور هو الذي يوجهني للأغاني المراد تقديمها



وجدنا في الألبوم إهداء لبعض الفنانين و شكر لبعض الشخصيات كذلك الألبوم السابق ماهي الأسس التي تضعها لإهداء البوماتك ؟

ألبومي السابق كان إهداء لروح والدي و الذي توفى بمرض السرطان كذلك أهديت الألبوم إلى صديقتي شهيرة سعد التي توفيت بنفس المرض اللعين لذلك وجب علي إهداء الألبوم لمرضى السرطان أما في هذا الألبوم و كما أهديت الألبوم لروح والدي تكريمآ له كان علي أن أكرم والدتي كذلك أهديت الألبوم للفنان الراحل الكبير عامر منيب لأن أول أغنيه لي قام بتلحينها الملحن يحيى تميم كانت خصيصآ له ولكنه لم يختارها ضمن ألبومه الأخير و التي كانت هي أغنيتي الأولى في 2007 كما إنني من عشاق فنه لذلك وجب علي تكريم هذا الفنان أما الإهداء للفنان الكبير أمير محروس كان مهم لأنه فنان أتنفس فنه و أعشق موسيقاه و إبعداعاته و أتمنى العمل معه كملحن أو موزع يومآ ما كما تقدمت بالشكر لصديقي عبد الرحمن ممدوح على تصميماته لألبوماتي السابقه (قوللي تعالى – ده خيال)



ماهي الأغاني التي تتوقع نجاحها في الألبوم ؟

التوقع أمر صعب فلا أحد يستطيع التنبؤ بأذواق الجمهور يعني على سبيل المثال لدي أغنيه بعنوان بتروح في الألبوم من أعظم ما غنيت على مستوى الكلمه و اللحن و التوزيع ولكن للأسف جمهور موقع موالي صنفها في المراتب الأخيرة كذلك أغنية راجع وهي أغنية هاوس و هيت الألبوم صنفها جمهور موالي من ضمن الأغاني الأقل في ألبوم بدر 14 على الرغم من أنها أغنيه فريده من نوعها حيث قمنا بإضافة الداب ستاب إلى الهاوس وهو أمر يحدث لأول مره في أغنية عربيه لذلك التنبؤ بأذواق الجمهور صعب جدآ



