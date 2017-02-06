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بكين تتعهد بخفض استخدام الفحم 30% في 2017 لمحاربة الضباب الدخاني
شنغهاي (رويترز) - قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في ساعة متأخرة من مساء الأحد نقلا عن تساي تشي رئيس بلدية بكين إن العاصمة التي تعاني من الضباب الدخاني تعتزم تقليص استهلاك الفحم 30 في المئة في 2017 في إطار جهودها لمكافحة تلوث الهواء.
ووعدت بكين بتطبيق إجراءات "استثنائية" هذا العام في محاولة لمعالجة الضباط الدخاني الخانق الناجم عن التكدس المروري واستخدام الفحم بكثافة.
ونُقل عن تساي قوله "سنحاول تحقيق عدم استخدام الفحم تماما بشكل أساسي في ست مناطق رئيسية وفي مناطق السهول الجنوبية ببكين هذا العام."
وقال إن بكين ستتخلص أيضا من المراجل الصغيرة التي تعمل بالفحم.
وأضاف أن التخفيضات الجديدة ستقلص استخدام الفحم في المدينة لأقل من سبعة ملايين طن في 2017.
واستهدفت بكين أصلا تقليص استهلاك الفحم لأقل من عشرة ملايين طن هذا العام بتراجع عن 22 مليون طن في 2013 وقامت بالفعل بإغلاق محطات الكهرباء الضخمة التي تعمل بالفحم.
وقال تساي إن بكين ستحظر أيضا سير 300 ألف سيارة قديمة في الشوارع هذا العام للمساعدة في رفع معايير الوقود وتشجيع سيارات الطاقة الجديدة.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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