سول ‭6‬ (رويترز) - قالت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية يوم الاثنين إن كوريا الجنوبية أكدت وجود حالة إصابة بالحمى القلاعية في مزرعة لإنتاج الألبان في أول تفش لهذا المرض في البلاد وذلك خلال أقل من عام.

وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في بيان إنه تم اكتشاف هذا المرض في مزرعة لإنتاج الألبان في مقاطعة بوون الواقعة على بعد نحو 170 كيلومترا جنوب شرقي سول. وتم إعدام كل الأبقار الموجودة في المزرعة وعددها 195 بقرة لاحتواء المرض.

ويأتي هذا التفشي في الوقت الذي يصارع فيه رابع أكبر اقتصاد في آسيا انتشارا لفيروس انفلونزا الطيور في كل أنحاء كوريا الجنوبية منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي مما أدى إلى إعدام نحو 33 مليون من طيور المزارع ورفع مستوى التأهب لأنفلونزا الطيور في البلاد إلى أعلى مستوى له لأول مرة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)