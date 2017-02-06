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مصادر: شركات تكنولوجيا ستحث ترامب على تغيير حظر السفر
(رويترز) - تعتزم العديد من شركات التكنولوجيا أن تبعث برسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين لحث إدارته على الالتزام بمواصلة تغييرات مقترحة على حظر فُرض على سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة وذلك حسبما قالت مصادر مطلعة على الرسالة يوم الأحد.
وقالت مسودة الرسالة "نرحب بالتغييرات التي أدخلتها إدارتكم في الأيام الأخيرة في الطريقة التي ستطبق بها وزارة الأمن الداخلي الأمر التنفيذي."
ومن بين الشركات التي من المتوقع أن توقع على الرسالة أبل وفيسبوك وجوجل المملوكة لشركة ألفابت وتويتر ومايكروسوفت وياهو.
وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات المتعلقة بالرسالة مازالت جارية.
وقالت شركات التكنولوجيا التي تتسم علاقات بعضها بالفتور مع ترامب منذ حملته الانتخابية "إننا على استعداد لمساعدة إدارتكم لضمان أن يتمكن موظفونا من السفر مع إمكانية تنظيم ظروفهم ودون تأخير غير ضروري.
"نشعر بقلق..من أن الأمر التنفيذي الذي أصدرتموه في الآونة الأخيرة يؤثر على كثيرين من حاملي التأشيرات الذين يعملون بجد هنا في الولايات المتحدة ويساهمون في نجاح بلدنا.. وقدرتنا على تنمية شركاتنا وخلق وظائف تعتمد على مساهمات المهاجرين من كل الخلفيات."
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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