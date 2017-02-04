اخبار مصر
-
رياضة
- نابولي يلتقي بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي
- برشلونة يواجه أتلتيك بيلباو اليوم في الدوري الإسباني
- باريس سان جيرمان يواجه ديجون اليوم في الدوري الفرنسي
- موعد وقنوات الناقلة ومعلقي مباريات السبت.. وقمة نارية بالبريميرليج
- وفاة لاعبة سموحة بحادث انقلاب أتوبيس كلية الصيدلة
- النصر يتصدر والسكة الحديد يتراجع في مجموعة القاهرة.. «تقرير»
- ميتز يهزم مرسيليا ويفسد عودة باييه
- باسم مرسي يفسر تصريحه المثير للجدل
- نشرة فيتو الرياضية.. وأبرزها: فرحة المنتخب بعد تعافي النني وعبد الشافي
- باسم مرسي لمنتقديه: لعبت مع المنتخب بعد وفاة والدي بيوم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
المكسيك تؤكد أول حالة إصابة بصغر الرأس الناجم عن فيروس زيكا
04
فبراير
2017
04:22 AM
بواسطة
مكسيكو سيتي (رويترز) - أكدت المكسيك أول حالة إصابة بصغر الرأس المرتبط بفيروس زيكا وذلك حسبما قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة.
وأضافت الوزارة إن الطفل المصاب فتاة ولدت مبتسرة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2016 وتوفيت لحظة ولادتها.
وقالت إنه فيما بين نوفمبر تشرين الثاني 2015 ويناير كانون الثاني الحالي تأكدت 7634 حالة إصابة بفيروس زيكا.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
بواسطة
التعليقات
المزيد في علوم وتكنولوجيا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع