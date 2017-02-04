المكسيك تؤكد أول حالة إصابة بصغر الرأس الناجم عن فيروس زيكا

مكسيكو سيتي (رويترز) - أكدت المكسيك أول حالة إصابة بصغر الرأس المرتبط بفيروس زيكا وذلك حسبما قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة.

وأضافت الوزارة إن الطفل المصاب فتاة ولدت مبتسرة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2016 وتوفيت لحظة ولادتها.

وقالت إنه فيما بين نوفمبر تشرين الثاني 2015 ويناير كانون الثاني الحالي تأكدت 7634 حالة إصابة بفيروس زيكا.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)