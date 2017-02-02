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علماء: بكتيريا مقاومة للعقاقير تهدد السيطرة على مرض الملاريا
لندن (رويترز) - قال علماء إن بكتيريا ملاريا مقاومة للعديد من العقاقير استوطنت أجزاء من تايلاند ولاوس وكمبوديا مما ينذر بتقويض التقدم في مكافحة المرض.
وانتشرت البكتيريا -وهي طفيليات ملاريا يمكنها التغلب على أفضل علاجات موجودة حاليا للمرض- في كمبوديا بل وهناك طفيليات أكثر قدرة على مقاومة العديد من العقاقير تنتشر في جنوب لاوس وشمال شرق تايلاند.
وقال نيكولاس وايت وهو أستاذ بجامعة أوكسفورد في بريطانيا وجامعة ماهيدول في تايلاند وشارك في قيادة الدراسة "نحن نخسر سباقا خطيرا للقضاء على الملاريا المقاومة لعقار أرتيميسينين... قبل أن يجعل انتشار المقاومة واسعة النطاق للأدوية المضادة للملاريا ذلك مستحيلا.
"نتائج انتشار المقاومة أكثر في الهند وأفريقيا قد تكون خطيرة إذا لم يتم التصدي لمقاومة العقاقير من منظور حالة طوارئ عالمية للصحة العامة."
وأكثر من نصف سكان العالم عرضة لخطر الإصابة بالملاريا. وأغلب الضحايا من الأطفال دون الخمس سنوات الذين يعيشون في أفقر مناطق أفريقيا جنوب الصحراء.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه تم تحقيق تقدم كبير مؤخرا ضد المرض الذي ينقله البعوض وانخفضت أعداد المصابين به بشكل كبير لكن المرض لا يزال يحصد أرواح أكثر من 420 ألف شخص سنويا.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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