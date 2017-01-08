(رويترز) - ستقدم شركة سي ورلد انترتينمنت في سان دييجو آخر عرض للحوت القاتل يوم الأحد تنفيذا لوعدها بالتخلي تدريجيا عن العرض الذي يقدم منذ عشرات السنين بعد تعرضها لانتقادات تتعلق بأسلوب معاملتها للحيوانات البحرية.

وقال جويل مانبي رئيس الشركة ومديرها التنفيذي في عام 2015 إن الشركة ستستبدل العرض الشهير للحوت القاتل في حديقة سان دييجو بعرض جديد عن سلوك حيتان الأوركا في الحياة الطبيعية وحمايتها.

وأعلنت الشركة العام الماضي كذلك أنها ستوقف تربية سلالة الحوت القاتل في الأسر بعد شهور من تصويت لجنة ساحل كاليفورنيا لصالح منع الشركة من الاستمرار في تربية هذه الحيتان في الولاية.

والعرض الأخير الذي يطلق عليه (ون أوشين) والمقرر يوم الأحد يضع نهاية لسلسلة ناجحة تجاريا من العروض التي حملت أسماء مختلفة وبدأت في ستينات القرن الماضي.

ويأتي العرض الأخير بعد وفاة تيليكوم -وهو حوت كان يشارك في هذه العروض- يوم الجمعة الماضي في سي ورلد أورلاندو وكان قد تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص وصورت الحادثة في فيلم وثائقي عرض عام 2013 باسم (بلاك فيش).

وناشد بعض النشطاء الشركة إطلاق سرح أكثر من 20 حوتا من فصيلة أوركا تحتفظ بها في متنزهاتها الثلاثة لكن الشركة تقول إن الحيتان التي ولدت وتربت في الأسر ستموت على الأرجح لو أطلق سراحها في البرية.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)